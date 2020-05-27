شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون يطالبون بتشديد العقوبات وحظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون إنه حان الوقت للمجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الإطاحة بنظام الملالي، وطالبوا الولايات المتحدة بالاستمرار في ضغوطها لمنع الأمم المتحدة من رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وشددوا على ضروة فرض واشنطن مزيدا من العقوبات على طهران لتجاوزاتها في مجالات عدة تتعلق بتكنولوجيا تطوير تصنيع الأسلحة والصواريخ وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال روبرت توريتشيلي السناتور الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي في مؤتمر للجاليات الإيرانية الأمريكية على الإنترنت: نطالب باستمرار العقوبات الأمريكية حتى سقوط نظام الملالي.

وأضاف كينيث بلاكويل سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التزمت إدارة ترامب بنهج حكومي شامل للدفع ضد نظام يقع في بؤرة الإرهاب الدولي وتجاهل حقوق الإنسان.

وحثت سونا صمصامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا، الولايات المتحدة على استخدام نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسهيل استعادة جميع عقوبات مجلس الأمن السابقة رداً على عدم امتثال النظام الإيراني لالتزاماته.

وحذرت د. أفسانة مقصودي ممثلة الجمعية الثقافية الأمريكية الإيرانية في ميشيغان، من أن القمع الداخلي للملالي والإرهاب والتوسع النووي له أداة جديدة، وهي «كورونا». ورفضت أي تخفيف للعقوبات على نظام الملالي، وقالت: يجب أن تذهب المساعدة الطبية مباشرة إلى الشعب. وتحدث د. نادر إحساني من كنتاكي عن موجة تمرد السجون والهروب في أكثر من 10 مدن.

ضحايا كورونا

من جانب آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة الوفيات جراء وباء «كورونا» حتى «الإثنين» تجاوز 44300 شخص في 320 مدينة إيرانية، ويبلغ عدد الوفيات في طهران 7180 وفي خوزستان 3390 وكيلان 2755 وفي لورستان 1986 وفي سيستان وبلوشستان 1402 وفي كرمانشاه 1010 وفي كرمان 545 وفي خراسان الشمالية 525.

في خوزستان، أعلن حريرجي نائب وزير الصحة زيادة عدد المصابين في دزفول بنسبة 200 إلى 300 %. وأضاف: في بعض المحافظات نواجه اتجاهاً تصاعدياً ونرى النسبة الأعلى في محافظة خوزستان.

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وقال عضو في مجلس شورى النظام عن مدينة إيذة وباغ ملك: يواجه سكان خوزستان وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى العديد من المشاكل التي نجمت عن تفشي «كورونا»، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فسيكون من الصعب السيطرة على الفيروس ومواجهته في هذه المحافظات.

وأضاف المتحدث باسم جامعة جندي شابور للعلوم الطبية: في خوزستان، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ«كورونا» إلى 10419 شخصا وعدد الوفيات يصل إلى 452 شخصا.

وقال سكرتير لجنة مكافحة «كورونا» في محافظة بوشهر: الإهمال في مواجهة الفيروس سيؤدي إلى أيام صعبة.

زيادة كبيرة

وكشف رئيس جامعة زنجان للعلوم الطبية عن الاتجاه المتزايد للمصابين بالفيروس في محافظة زنجان، وصرح رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية بأن الحالات الإيجابية للإصابات زادت في المحافظة.

وفي كرمانشاه، أعلن رئيس اللجنة الإعلامية بجامعة العلوم الطبية «الإثنين» عن تحديد 127 حالة جديدة وتسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكشفت وكالة أنباء قوة القدس عن زيادة غير مسبوقة في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في جنوب محافظة كرمان ومدينة جيروفت.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام: الوضع الاقتصادي الصعب تسبب في أن نقلل من أهمية التباعد الاجتماعي، ونتيح مساحة جديدة للانتشار للوباء بوصفنا هذا التباعد بالابتعاد الذكي، ليس لدينا علاج واضح وموحد للمصابين وموظفي الرعاية الصحية أصابهم الإرهاق والتعب الشديد في العمل بسبب ارتفاع ضغط العمل.