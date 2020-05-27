أمريكا: طائرتان روسيتان اعترضتا طائرة استطلاع فوق المتوسط

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن طائرتين روسيتين اعترضتا بشكل "غير آمن" طائرة استطلاع تابعة للبحرية بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.



وقالت البحرية الأمريكية، في بيان:" طائرتان روسيتان من طراز سوخوي 35 اعترضتا بشكل غير آمن طائرة مراقبة تابعة للأسطول الأمريكي السادس فوق البحر المتوسط ".

Advertisements

وأضاف البيان أن "الاعتراض تم تحديده على أنه غير آمن وغير محترف، واستمر ذلك 64 دقيقة".

وتابعت البحرية، أن "الإجراءات غير الضرورية التي قام بها طيارو سوخوي 35 الروسية لا تتوافق مع المناورات الجيدة، وقواعد الطيران الدولية، وتعرض سلامة الطيران للطائرتين للخطر".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا لديها حساسية تجاه طائرات المراقبة التي تعمل في شرق البحر المتوسط، بسبب العمليات العسكرية الروسية في سوريا.