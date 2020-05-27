الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/27 04:16 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن طائرتين روسيتين اعترضتا بشكل "غير آمن" طائرة استطلاع تابعة للبحرية بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.
وقالت البحرية الأمريكية، في بيان:" طائرتان روسيتان من طراز سوخوي 35 اعترضتا بشكل غير آمن طائرة مراقبة تابعة للأسطول الأمريكي السادس فوق البحر المتوسط ".
وأضاف البيان أن "الاعتراض تم تحديده على أنه غير آمن وغير محترف، واستمر ذلك 64 دقيقة".
وتابعت البحرية، أن "الإجراءات غير الضرورية التي قام بها طيارو سوخوي 35 الروسية لا تتوافق مع المناورات الجيدة، وقواعد الطيران الدولية، وتعرض سلامة الطيران للطائرتين للخطر".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا لديها حساسية تجاه طائرات المراقبة التي تعمل في شرق البحر المتوسط، بسبب العمليات العسكرية الروسية في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: طائرتان روسيتان اعترضتا طائرة استطلاع فوق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.