معتز الجبوري.."مهندس الموت" في داعش تقتله غارة أمريكية

رغم تحركه بحذر شديد بين العراق وسوريا، إلا أن القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي، معتز الجبوري الذي يوصف بأنه "مهندس الموت"، لم يتمكن من الفرار من طيران التحالف الدولي الذي استهدفه بغارة جوية في سوريا.



وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الثلاثاء، مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق، ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان:" بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات الإرهابي الخطير، وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، استهدفه طيران التحالف الدولي في محافظة دير الزور السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الجبوري "كان لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل، ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

ويعتبر معتز الجبوري، وهو من قرية الشيخ أحمد بقضاء الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي وتولى منصب وزير التصنيع في التنظيم قبل توليه منصب والي العراق.

والجبوري كان أحد القيادات البارزة في صفوف تنظيم التوحيد والجهاد، ومن ثم القاعدة الإرهابي قبل انضمامه لداعش، وهو من عائلة لها سجل حافل في تنظيمي القاعدة وداعش.

فعمه نعمة عبد نايف الجبوري المكنى (أبو فاطمة الجبوري) كان مسؤول تنظيم داعش في محافظة كركوك، وقتل في غارة جوية للتحالف الدولي استنادا لمعلومات استخباراتية عراقية.

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وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي في تغريدة على صفحته في "تويتر" إلى أن "مقتل معتز نومان الجبوري، عضو اللجنة المفوضة في داعش والمشرف على ولاية العراق، بمعلومات استخبارية عراقية.

والعملية نفذها التحالف بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحافظة دير الزور السورية في ٧ مايو/ أيار الجاري، دون أي تأكيد رسمي من التحالف الدولي وقسد عن هوية المقتول".

وبحسب معلومات حصلت عليها ”الخليج 365” من مصادرها في الأجهزة الأمنية العراقية، يعتبر معتز الجبوري أحد قيادات داعش المقربين من زعيم التنظيم الجديد أمير محمد عبد الرحمن المولى المكنى (ابو عبدالله القرشي او الحاج عبدالله)، وهو عراقي من مدينة تلعفر بمحافظة نينوى شمال العراق.

وعمل الجبوري بجانب مناصبه العديدة في التنظيم، مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة فهو خبير في المتفجرات وضمن الدائرة الأمنية المقربة من زعيم التنظيم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/ آب ٢٠١٩ عن رصد مكافأة قيمتها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

وكثفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من عملياتها ضد مسلحي تنظيم داعش في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما شهدت الأراضي السورية والعراقية خلال الأسابيع الماضية تصعيدا ملحوظا في هجمات داعش الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية العراقية، والمدنيين في ديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك ونينوى.