شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سنتخذ إجراء ضد الصين هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يجهز لتحرك ضد الصين هذا الأسبوع بسبب جهودها لفرض قوانين الأمن القومي على هونج كونج، لكنه لم يقدم تفاصيل.



وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين بسبب أفعالها في هونج كونج، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”نعكف على فعل شيء ما حاليا. أعتقد أنكم ستجدونه مثيرا للغاية. لكنني لن أتحدث عنه اليوم“.

وأضاف ردا على سؤال آخر ”ستسمعون بهذا الأمر… قبل نهاية الأسبوع، أمر قوي للغاية على ما أعتقد“.