شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأسطول السادس الأميركي المتمركز في البحر المتوسط، إن طائرات روسية اعترضت طائرات أميركية بشكل خطير.



وأفاد بيان للجيش الأميركي أن هذا الاعتراض هو الثالث من نوعه خلال شهرين، واستنكر البيان التصرف الروسي واعتبره غير مهني وغير آمن، مضيفاً أن المقاتلتان الروسيتان تموضعتا عند جناحي طائرة الاستطلاع وقيدت قدرتها.

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