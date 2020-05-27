شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «سابتكو» تكشف موعد بدء الحجوزات على رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

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كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة خدمات النقل بين المدن وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الثامن من شهر شوال.



وأكدت الشركة، أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس).

ومن الجدير بالذكر، أنه صدرت أمس، الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية والسماح بالتنقل بين المدن بوسائل النقل المختلفة، بدءاً من يوم الأحد المقبل.