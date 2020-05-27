النواب المصري: إقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بنسبة كبيرة فى المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

رحب اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بعرض خطة من وزارة الاوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.

Advertisements

وقال الجندي في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه بنسبة كبيرة سيتم أداء صلاة الجمعة بعد القادمة في المساجد رافضا المزايدة على قرار غلق المساجد.

وأضاف إنه يراهن على وعي الشعب المصري واجراءات وزارة الاوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.

وتابع إن الإجراءات ستشمل التباعد الإجتماعي ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة ووجود أدوات نظافة ومطهرات .