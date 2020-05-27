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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النواب المصري: إقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بنسبة كبيرة فى المساجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
رحب اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بعرض خطة من وزارة الاوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وقال الجندي في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه بنسبة كبيرة سيتم أداء صلاة الجمعة بعد القادمة في المساجد رافضا المزايدة على قرار غلق المساجد.
وأضاف إنه يراهن على وعي الشعب المصري واجراءات وزارة الاوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وتابع إن الإجراءات ستشمل التباعد الإجتماعي ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة ووجود أدوات نظافة ومطهرات .
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