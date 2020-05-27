شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سيلفيا نبيل: تسلمنا موازنات البرامج والأداء من 622 جهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء عن الخطة والموازنة، أن اللجنة تعكف على قياس ما جاء بموازنة البرامج والأداء لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 ، للتمكن من تحديد ما يمكن تأجيله من مشروعات فى إطار الخطة التقشفيه لتداعيات أزمة فيروس كورونا .

ولفتت رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء، أنه يجرى الآن وضع اقتراحات وتوصيات من قبل اللجنة بشأن هذه الخطة، موضحة أنها تسلمت 90% من الجهات التنفيذية بالدولة تقاريرها بشأن موازنة البرامج والأداء ليصل العدد لـ 622 جهة والمتبقى إدارات الطرق ونصف إدارات الإسكان التابعة لوزارة التنمية المحلية،لافتة أن تم الانتهاء من مناقشة هذه الموازنات مع الموازنة العادية .

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وأوضحت أنه يجرى فى الوقت الحالى إعداد مسودة بشأن الشكل النهائى للتقرير تمهيدا لتسليمة للجنة الخطة والموازنة، مؤكدة أنه سيكون تقرير شامل بكافة التوصيات للحكومة والجهات المختلفة بشأن آليات التعامل فى العام المالى الجديد وتوصيات أوجه ترشيد النفقات .

وكانت قد أعلنت وزارة المالية بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات فى إطار اللجوء للموازنة التقشفية لـ2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.