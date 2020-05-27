شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لفتح تقديم الخدمة لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة وفق تسعيرة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة فتح القطاع الخاص لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمجابهة فيروس كورونا وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة حسب مستوى المستشفى.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه سيتقدم باقتراح بذلك نظرا لتزايد أعداد الإصابات والحاجة لوجود أماكن صحية آخرى تقدم الخدمة فى ظل استيعاب المستشفيات الحكومية لعدد كبير من المصابين، على أن يتم تدريب الأطباء على سبل الوقاية وتوفير لهم كافة مستلزمات الوقاية.

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ولفت إلى أن هناك عدد من المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل ولكن بسعر خيالى ومبالغ فيه وهو ما يصعب الأمر أمام المواطنين العاديين، قائلا "نحن في جائحة وحرب وقائية جادة وهو ما يستلزم من الجميع التضامن وتقديم الخدمة بمقابل معقول وعدم ترك الأمر لأهواء كل مستشفى بل ان تكون مقننة بأسعار وفق مستوى كل مستشفى ".

وشدد "أبو العلا" على ضرورة إتاحة الأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض بالصيدليات على أن يتم صرفها بروشته معتمدة وذلك في إطار اتجاه الدولة للعزل المنزلى للحالات التى لا تدخل في مرحلة الخطر، مؤكدا أن الكثير من الأدوية التى تستخدم في المراحل الأولى من العلاج لها بديل وجميعها متوفرة ولكن من الضروري إتاحتها وتعريف الصيدليات بالقائمة الكاملة.

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، والتى بدءت بالفعل فى ٣٢٠ مستشفى عام ومركزي على مستوى الجمهورية، تباعًا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.