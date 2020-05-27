"مصر للطيران" تصرف مستحقات الركب الطائر 75% بالجنيه و25% بالعملة الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالجنيه، و25% بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقته لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركة والتي تأثرت من وقف رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال زكريا، في رسالة للعاملين بالشركة، إن القرار جاء لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة على الشركة لدى كافة الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية وفقا للتعاقدات المبرمة.
وأعرب عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمصر للطيران وما يبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفه عامة والشركة بصفة خاصة، من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر العرضة للإصابة بالفيروس.
وتابع: إنني على ثقة في مقدار الحب والانتماء الذي يحمله كل ابن من أبناء شركة مصر للطيران فهو الدافع الذي يجعلنا نعمل بكل جهد واستمرار لإعلاء اسم شركتنا الحبيبة، ودائما التحديات تكشف المعدن الثمين لأبناء الشركة".
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