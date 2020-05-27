دور بطولي وواجب مهني.. برلماني يشيد بدعم القيادة السياسية لجيش مصر الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بسرعة استجابة وتدخل القيادة السياسية في دعم جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، بإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بالفيروس من أعضاء الفرق الطبية.
وأشار متولي، في بيان له، إلى أن استجابة القيادة السياسية جاءت بعد ساعات من وفاة 4 أطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا، منوهًا إلى أن ذلك تأكيدا لدورهم والواجب المهني والوطني الذي يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وأنهم مستمرون في واجبهم دفاعًا عن سلامة الوطن والمواطنين.
وأضاف البرلماني، أن بيان وزيرة الصحة أكد متابعة توفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم النفسي للأطقم الطبية والمصابين داخل مستشفيات العزل، من خلال توفير دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريرًا للمصابين من الأطقم الطبية وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات وإجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية حتى الآن، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.
ووجه متولي الشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية وأسرهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، مشيدًا بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات لحماية شعب مصر العظيم، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسر أبطال الجيش الأبيض شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية صحة وسلامة الشعب المصري، متمنيًا السلامة والشفاء العاجل للمصابين منهم.
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