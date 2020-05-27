الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد.. والأمر في يد مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عرض خطة وضوابط إعادة فتح المساجد، على لجنة مكافحة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، في اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل.