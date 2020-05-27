الإفتاء السعودية تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق اسألني



دشن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين "اسألني".

واستقبل تطبيق "اسألني" خلال فترة جائحة فايروس

عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين "اسألني".واستقبل تطبيق "اسألني" خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .

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