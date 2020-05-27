الانسحاب من أفغانستان.. ترامب يعلن برنامجه الانتخابي للفوز بولاية ثانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا.
وجاء تصريحات ترامب وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب الولاياتالمتحدة جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي.. يمكننادائما العودة إذا أردنا".
وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر المقبل موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".
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