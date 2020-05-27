6 إجراءات تتبعها الخطوط السعودية لعودة الطيران تدريجيا

أصبحت كلمة "الخطوط السعودية" ضمن الأكثر بحثًا في مصر من بين مستخدمي موقع "جوجل" وذلك بعدما أعلنت السعودية رحلات الطيران الداخلي وقطارات الركاب ابتداءً من يوم الأحد المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة.

وجاء في بيان لهيئة الطيران المدني أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

هيئة الطيران المدني السعودي سوف تتخذ الإجراءات التالية

- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية

- استئناف الرحلات الداخلية سيكون عبر الناقلات الجوية الوطنية وعلى مراحل

- الرحلات الداخلية يشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين

- تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل مطارات "الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير نايف بن عبد

العزيز الدولي بالقصيم، وأبها الدولي، والأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، وحائل الدولي، والملك سعود بالباحة، ونجران".- فتحت باب الحجز لاستقبال طلبات السفر بين مناطق المملكة عبر منصاتها.- السعودية فتحت باب الحجز لاستقبال طلبات السفر بين مناطق المملكة عبر منصاتها.

يشار إلى أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس الماضي في ظل الجائحة حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة "عودة المقيمين".