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الكويت تستبدل حظر التجول الشامل بآخر جزئي

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قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار المستجد، بآخر جزئي.

 

وقال أنس الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بـحظر تجول جزئي "يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف أن "الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح

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الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية الكويتي إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، الثلاثاء، إلزام

كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل بعض الفنادق إلى حجر صحي لبعض الحالات من المصابين بفيروس كورونا وتحويل الصالات بنادي التضامن إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، حيث تعتبر هذه المنطقة من أعلى مناطق الكويت من حيث انتشار المرض.

أما وكيل ديوان الخدمة المدنية، بدر الحمد، فقال إن مجلس الوزراء قرر منح مكافآت للمصابين من هذه الفئات طوال فترة مرضهم.

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