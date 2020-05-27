إسبانيا تعلن أطول "فترة حداد" على ضحايا كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، الحداد الرسمي على ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 27 ألف شخص في البلاد.

ويبدأ الحداد، الأربعاء، بتنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية في هذا البلد، الذي كان بين الدول الأكثر تضررا في العالم من جراء الفيروس.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر أن فترة الحداد ستكون لـ"10 أيام، وهي أطول فترة حداد في ديمقراطيتنا، بحيث سنعبّر جميعا عن حزننا ونكرم أولئك الذين

توفوا".

وتمت الموافقة على فترة الحداد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، إن حفلا سيقام ايضا لتكريم الضحايا برئاسة الملك فيليبي السادس.

وأضافت أن "8 من كل 10 ضحايا كانوا فوق 70 عاما، وهم أولئك الذين ساعدوا في بناء بلدنا الذي نعرفه اليوم. سنكرّم سيرتهم كما يستحقون في احتفال رسمي"،

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دون تحديد موعد.

وأعلنت الصين، التي أعلنت رسميا وفاة 4634 شخصا بالفيروس، يوم حداد في 4 أبريل، في حين كرمت إيطاليا، التي سجلت 32,900 وفاة ضحاياها في 31 مارس.

وهذا الأسبوع نكست الولايات المتحدة أعلامها لمدة ثلاثة أيام تكريما للمتوفين بسبب وباء كوفيد-19، لذين بلغ عددهم الآن أكثر من 98,200، وهي أعلى حصيلة في بلد واحد.

وقالت اسبانيا، الثلاثاء، إن الفيروس أودى بـ27,117 شخصا في البلاد، من أكثر من 236 ألف إصابة.

وراجعت وزارة الصحة، الاثنين، حصيلة المتوفين بحيث باتوا أقل بنحو ألفين، إثر تغيير في نظام جمع البيانات.