خلافات حوثية على تقسيم أموال الزكاة

أفصحت مصادر لـ«دوت الخليج» عن نشوب خلاف بين قيادات حوثية على تقسيم أموال الزكاة التي جمعوها عبر 44 نقطة تفتيش أمنية، تم توزيعها في نهاية رمضان على الشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل العاصمة صنعاء، لافتة إلى أن الغالبية رفضت استلام كميات من الحبوب سلّمها مواطنون للزكاة، وتمسّكت بالمال.
أسباب الخلافات الحوثية على الزكاة
اتهام ميدانيين بعدم تسليم كل ما جمعوه من السكان
رفض الغالبية الحبوب وتمسكهم بحصتهم من المال
تسليم كشوف بأسماء وهمية بحجة قيادات في الجبهات
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