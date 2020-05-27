ألمانيا تمدد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 حزيران

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وقالت الحكومة الفدرالية في بيان إنها قررت و16 مقاطعة إقليمية السماح لما يصل إلى عشرة أشخاص، أو أفراد عائلتين، بالاجتماع “في أمكنة عامة”، مع التوصية “بمخالطة أقل عدد ممكن من الأشخاص”.

كذلك، وجهت دعوة الى إعطاء الأولوية للقاءات “في الخارج” حيث “خطر الإصابة بالعدوى أقل بكثير”.

وبالنسبة الى الاجتماعات في المنازل، شددت الحكومة والمقاطعات على “وجوب تطبيق قواعد النظافة الفردية والمسافة”، موضحة أن “عدد الأفراد يجب أن يتم تحديده في ضوء إمكان احترام قاعدة التباعد الاجتماعي مع ضمان تهوئة كافية”.

وأضافت أن “ثماني من كل عشر ضحايا كانوا فوق 70 عاما، وهم أولئك الذين ساعدوا في بناء بلدنا الذي نعرفه اليوم. سنكرّم سيرتهم كما يستحقون في احتفال رسمي”، بدون تحديد موعد.

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واعلنت الصين، التي اشارت رسميا الى وفاة 4,634 شخصا بالفيروس، يوم حداد في 4 نيسان، في حين أن ايطاليا التي سجلت 32,900 وفاة كرّمت ضحاياها في 31 آذار/مارس.

وهذا الأسبوع نكست الولايات المتحدة أعلامها لمدة ثلاثة أيام تكريما للمتوفين بسبب وباء كوفيد-19 والذين بلغ عددهم الآن أكثر من 98,200، وهي أعلى حصيلة في بلد واحد.

وقالت اسبانيا الثلاثاء إن الفيروس أودى ب27,117 شخصا في البلاد من أكثر من 236 ألف إصابة.

وراجعت وزارة الصحة الإثنين حصيلة المتوفين بحيث باتوا أقل بنحو الفين بعد تغيير في نظام جمع البيانات.