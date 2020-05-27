كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل من البحرية الأمريكية ردا على اعتراض المقاتلات الروسية لطائرتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت البحرية الأميركية، أنه للمرة الثالثة خلال شهرين تحلق مقاتلات روسية بشكل غير آمن فوق المتوسط.

وقال البنتاجون، إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة استطلاع أمريكية فوق المتوسط، بحسب قناة العربية.

وأوضح مصدر، أن المقاتلتين الروسيتين اعترضتا الطائرة الأميريكة بشكل خطير.

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وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا تدرس مختلف خيارات الرد على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة، بحسب وكالة "أ ش أ".

وقال ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتيك) الروسية - "بدأنا بدراسة خيارات مختلفة، وموقفنا مرن، ولا نندفع، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل أي شيء لأنها دولة لا تأخذ القانون الدولي أو التزاماتها في مختلف المجالات بالسبان. ربما كانت معاهدة الأجواء المفتوحة تعوقها من القيام بخطوة ما".

وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي آفاق لإبرام اتفاقية جديدة، مُضيفًا: "المعاهدة تعمل بشكل جيد وتساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الأوروبي. من المؤسف أن تنسحب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة".