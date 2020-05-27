كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك "قوي" من الرئيس الأمريكي ضد الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين، وذلك وفقا لرويترز.

وجاء ذلك ردا على خطوات الولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونغ كونغ، قال ترامب: "نحن نقوم بشيء ما الآن، واعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم"، مضيفا أن "هناك شيئا ستسمعون عنه... قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا".

جدير بالذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

مستجدات أزمة كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.