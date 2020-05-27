كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "البنتاجون" ينفي تقارير إصابة جنود أمريكيين في دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عدم صحة تقارير عن إصابة جنود أمريكيين في دير الزور بسوريا اليوم ولم يحصل أي هجوم.

وكانت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أفادت بإصابة 3 من القوات الأمريكية و ٥ من قوات سوريا الديمقراطية، في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية لـ"وكالة الأنباء السورية"، إن "مجهولين نفذوا الهجوم بالرشاشات والقذائف على رتل من الآلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور". واتهمت السلطات السورية، الأحد الماضي، قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، باختطاف 30 مدنيا بريف الحسكة. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الموالية له، اختطفت المدنيين من قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غربي الحسكة. وبحسب الوكالة، فإن قوات الاحتلال التركي وعدداً من مرتزقتها، داهمت عدداً من منازل قرية تل حلف بريف رأس العين، ونصبوا عدة حواجز عند مداخلها، واقتادوا أكثر من 30 شخصاً إلى جهات مجهولة. Advertisements وشهدت قرية تل حلف التي احتلتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق عدوانها على الأراضي السورية، تفجيرات عديدة خلال الأشهر الماضية، أسفرت من مقتل وإصابة المئات من السوريين.