كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنعمل على سحب القوات العسكرية من سوريا "قريبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على سحب القوات العسكرية من سوريا قريبا، مشيراً إلى أنه لا فائدة كبيرة من وجودها في سوريا.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليا على سحب قواتها من أفغانستان.

لكن ترامب استدرك:" لكن إذا اضطررنا للعودة إلى أفغانستان فسنفعل".

وعن تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات الأمريكية، قال ترامب:"حققنا تقدمًا جيدًا في مكافحة فيروس كورونا وسنحدد قريبًا متى يمكن إعادة الرحلات الجوية الخارجية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أسفر هجوم نفذه مجهولون بالرشاشات والقذائف على رتل من آلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور عن إصابة 3 من القوات الأمريكية و٥ من قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر محلية لـ"وكالة الأنباء السورية"، إن "مجهولين نفذوا الهجوم بالرشاشات والقذائف على رتل من الآلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور".

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وأفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 3 من القوات الأمريكية و ٥ من قوات سوريا الديمقراطية، في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور. وأدخلت القوات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن "رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات". وفِي السياق ذاته، أشارت مصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق محافظة الحسكة إلى دخول 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت إلى حقول كرتشوك النفطية السورية المحتلة من القوات الأمريكية.