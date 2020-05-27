إصابة 3 من القوات الأمريكية في هجوم مجهولون على دير الزور

وأدخلت القوات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن "رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات".

وفِي السياق ذاته، أشارت مصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق محافظة الحسكة إلى دخول 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت إلى حقول كرتشوك النفطية السورية المحتلة من القوات الأمريكية.

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وفي 21 من مايو الجاري، أدخلت القوات الأمريكية قافلة محملة بتعزيزات لوجستية وأسلحة إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

يذكر أن القوات الأمريكية أنشأت قاعدة جديدة في محافظة دير الزور بشرق سوريا بعد جلب الإمدادات العسكرية اليها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الحكومة السورية تطالب مرارا وتكرار بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، واصفة إياها بأنها قوات احتلال.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تعزز مواقعها في سوريا، خاصة في المناطق التي تقع فيها حقول النفط بشرق سوريا.