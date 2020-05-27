إقليم الحسيمة ينتصر على فيروس كورونا.. مغادرة آخر حالتين مستشفى إمزورن

غادر آخر مصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، مستشفى إمزورن بعد تماثلهما للشفاء، ليصبح إقليم الحسيمة خاليا من “كوفيد-19”.

ويتعلق الأمر، بحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، بحالتين وافدتين على الإقليم قادمتين من مدينة طنجة، إذ فور علم السلطات المحلية بدخولهما، أشعرت المصالح الصحية، وتم وضعهما رهن تدابير إجراءات الحجر الصحي، وإخضاعهما لتحاليل مخبرية، أثبتت إصابتهما بالجائحة.

الحالتان المتعافيتان قضيتا مدة علاج في مستشفى إمزورن، تراوحت ما بين 3 أسابيع، و5 أسابيع، وفق البروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وسجل إقليم الحسيمة، منذ بداية الجائحة، 16 حالة إصابة، تماثلت جميعها للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.