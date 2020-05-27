بعد محاولات هروب صوب أوروبا.. شرطة سبتة المحتلة توقف مهاجرين رفضوا العودة إلى المغرب – صور

على الرغم من محاولات حكومة سبتة المحتلة، دس قائمة المغاربة العالقين لديها بعدد من المهاجرين غير النظاميين، يصر الأخيرون على رفض عرض العودة إلى المغرب، الذي أغلق المعبر الحدودي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة الإسبانية في المدينة المحتلة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 10 و15 مهاجرا مغربيا، ونقلتهم من ملعب “لابرتاد”، بسبب إغلاقه، بعدما كان يأويهم، منذ أكثر من شهرين، إلى مركز إيواء جديد مكبلي اليدين.

ويهدف تدخل الشرطة، حسب صحيفة “إلى فارو دي سبتة”، إلى اعتراض المهاجرين المغاربة، الذين أظهروا عزمهم على عدم العودة إلى المغرب في إطار عمليات الترحيل الجارية، منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنهم يريدون فتح ملفات الترحيل بحضور محامين، ومترجم، “وهو ما سيكون من الصعب تنفيذه”، بسبب إغلاق الحدود، منذ 13 مارس الماضي.

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وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المهاجرين المغاربة في سبتة المحتلة، رفضوا الذهاب إلى المغرب عندما كانت الشرطة، السبت الماضي ستضعهم في الحافلة، التي تم رفضها عند الحدود، لافتة الانتباه إلى أن نية الشرطة كانت اعتراض عدد أكبر من المغاربة أكثر من أولئك الذين تم نقلهم، أخيراً، إلى الحدود، وذلك من خلال إعداد الخدمات اللوجستية لعدد أكبر من الناس.

وحال الهروب المستمر للمهاجرين المعنيين بالأمر دون ترحيلهم، إذ إن عمليات هروبهم الدائمة، التي يهدفون من خلالها إلى الوصول إلى “الخوزرات”، تؤثر في أي إجراء يتم تنفيذه، لأنه “على الرغم من أنه يتم التحكم في المغاربة، الذين تم إيواؤهم، إلا أن الملعب ليس مركز احتجاز، ويسمح فيه بالتنقل في أي وقت، وهو ما نتجت عنه محاولات الهروب”.