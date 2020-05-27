لفتيت يمدد تعطيل المجالس الترابية ويدعو المنتخبين لتأجيل القضايا العاجلة إلى ما بعد رفع الطوارئ!

قررت وزارة الداخلية تمديد تعطيل انعقاد المجالس الترابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف الإتجاه إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات والإدارات العومية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال بالأقاليم، أشار فيها إلى “تعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات”.

واستند القرار الذي اطلع عليه “اليوم 24” إلى الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا، محيلا على المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ، ومراسيم تمديد هذه الأخيرة.

وطالبت المراسلة الولاة بإخبار رؤساء وأعضاء المجالس المنخبة بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنئاية يمكن عقدها عند الإقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.