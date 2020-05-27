كورونا بجهة الشمال.. تطوان تعود لحالة 0 وطنجة تسجل حالتي وفاة في 24 ساعة -تفاصيل

كشفت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الوضع الوبائي بأقاليم الشمال خلال ال24 ساعة الماضية، والتي عرفت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 32 حالة.

وأظهرت معطيات المندوبية أن عمالة طنجة أصيلة سجلت منذ مساء أمس الإثنين 3 حالات إصابة بفيرو كورونا، فيما عرفت تعافي 30 حالة جديدة، ووفاة حالتين إضافيتين، فيما لازالت 141 حالة قيد العلاج.

وفي تطوان سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تعافي حالة الإصابة الأخيرة التي كانت تتلقى الرعاية، لتعود الحصيلة الوبائية بالإقليم إلى وضع “صفر حالة نشطة”، بإجمالي 77 حالة مؤكدة تعافى منها 70 وتوفي 7 أشخاص.

كما سجلت حالة شفاء جديدة بإقليم الحسيمة، حيث لم تتبق به إلا حالة نشطة واحة تتلقى الرعاية. أما باقي أقاليم الجهة فلم تسجيل أي حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

جدير بالذكر أن إقليم العرائش ثاني أكثر أقاليم الجهة المتضررة من الفيروس، لازالت به 15 حالة نشطة تتلقى العلاج، فيما تعافت قبل أساببيع الحالة الوحيدة المصابة بإقليم وزان، فيما لم يشهد المضيق الفنيدق والفحص أنجرة أي حالات إصابة.