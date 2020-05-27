بعد إغلاق سوق الجملة بالبيضاء.. تجار السمك: تأكدت إصابات بعض العمال بـ”كوفيد19″ والسوق مورد رزقنا- فيديو

تصوير: يونس السودي

أكدت التحاليل الخاصة بفيروس كوفيد-19 إصابة عدد من تجار سوق السمك بالجملة في الدارالبيضاء، بفيروس كورونا، ما دفع إدارة السوق إلى إغلاقه لبضعة أيام.

وحسب ما عاين “اليوم 24″، فإن قلقا يسود في صفوف تجار سوق السمك بالجملة، بعد إغلاقه، وقال أحد التجار، خلال حديثه مع الموقع: إن “السوق مورد رزقه الوحيد”، مشيرا إلى حيرته، وخوفه من المستقبل القريب، متسائلا: “ماذا سنفعل؟”.

وأضاف تاجر آخر، أن سبب إغلاق سوق السمك، هو إصابة عدد من التجار بفيروس كورونا، مبرزا أن العشرات منهم أصيبوا بالفيروس، بحسب ما يروج.

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وحاول “اليوم 24” التواصل مع إدارة سوق السمك، لكن من دون جدوى.