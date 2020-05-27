“لزعز” يعلن اعتقال مغني الراب “ولد لكرية” – صورة

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قال مغني الراب “لزعر”، إن صديقه مغني الراب “ولد لكرية” اعتقب من منزله مساء اليوم الثلاثاء.
ولم يكشف لزعر، سبب الاعتقال، أو أي من التفاصيل، وقال في تدوينة علي فايسبوك ، نضرها قبل دقائق :”تم عتقال ولد الكرية من بيته مساء اليوم.. سنوافيكم بالجديد”.
وكان ولد لكرية، القاطن بفاس، قد أعلن نفسه مطلوبا لدى الأمن،عند صدور أغنية راب بعنوان “عاش الشعب”، لكنه لم يعتقل، رغم الجدل التي أثارته، وقد اعتقل بعد صدورها بأيام الرابور الكناوي، الذي شارك فيها رفقة لزعر وولد لكرية ، لكن حوكم بتهمة بعيدة عنها تماما.
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