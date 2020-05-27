بايرن ميونيخ “يهزم” دورتموند بهدف كيميتش ويقترب من التتويج بلقب “البوندسليغا”

سعد فاروق – صحافي متدرب

أسقط نادي بايرن ميونيخ غريمه التقليدي دورتموند في كلاسيكو ألمانيا بهدف مقابل لا شيء، ليقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي موسعا الفارق بينه وبين مطارده المباشر إلى سبع نقاط .

وجاء هدف الفوز لبايرن ميونيخ على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة عن طريق جوشوا كيميتش.

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وبالعودة إلى أطوار المباراة التي بدأت بإيقاع لعب سريع، نجح دورتموند في فرض سيطرته على الكرة بشكل أكبر خلال أول ربع ساعة وقدم أكثر من محاولة هجومية، لكن بايرن نجح بعدها في فرض أسلوبه في اللعب وتفوقه في اللعب الجماعي والتمركز والخطورة الهجومية، ليترجم هيمنته بإنهاء الشوط لصالحه ب 1/0 .

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونيخ تفوقه في الدقائق الأولى ثم بدت المباراة متكافئة بشكل أكبر بين الفريقين وكانت المحاولات الهجومية سجالا بينهما لكن كلها باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بفوز بايرن بهدف مقابل لا شيء

ورفع البايرن رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012.