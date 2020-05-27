بوزنيقة.. وفاة شخص اعتقل بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية

علم لدى المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة بوزنيقة أن شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع بحث تمهيدي في قضية سكر علني بين وإحداث الضوضاء بالشارع العام مع خرق حالة الطوارئ الصحية، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيه مساء أمس الاثنين، وهو في حالة سكر متقدمة وفي ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك قبل أن يعاين الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة بأن وضعه الصحي غير طبيعي، وهو ما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للحراسة الطبية، حيث وافته المنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الشخص المتوفى بالمستشفى رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.