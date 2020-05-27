شكرا لقرائتكم البنتاغون: مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البنتاغون إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط. وأوضح المصدر أن المقاتلتين الروسيتين اعترضتا الطائرة الأميريكة بشكل خطير.

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