وزير الأوقاف: خطة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه وفقا لما اعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
ونظرا لما لمسته الوزارةمن وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ,قامت وزارة الأوقاف المصرية باعداد خطة وضوابط لعودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا والتي من المقررانعقادها بمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
ووجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ,وستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية ، كما وجه كلا من رئيس القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ،
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