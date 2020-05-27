أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادكار طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​المدارس الخاصة​ نحافظ عليها وأوضاع الأهل الإقتصادية نراعيها"، سائلاً: "الأساتذة والإداريين وعائلاتهم ماذا نفعل معهم؟". ​​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر إدكار طرابلسي: الأساتذة والإداريون شو منعمل فيهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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