حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ37 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات بين حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بريطانيا ارتفعت خلال يوم بواقع 134، في أدنى مؤشر منذ نهاية آذار، وبذلك بلغت حصيلة الوفيات 37048، حسب بيانات الوزارة. ولأول مرة منذ بداية أزمة كورونا لم تسجل أي حالة وفاة في إيرلندا الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي إصابات الفيروس ارتفع اليوم إلى 256227، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ نحو 110 آلاف فحص خلال اليوم الماضي، ليبلغ مجموع الفحوص 3 ملايين وأكثر من 6890 ألفا.
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