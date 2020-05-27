البنتاغون يصف التقارير حول إصابة 3 جنودأمريكيين في هجوم بدير الزور في سوريا بالزائفة

أفادت قناة "الجزيرة" عن أن وزارة الدفاع الأميركية "​البنتاغون​" وصفت التقارير حول إصابة 3 جنودأميركيين في هجوم ب​دير الزور​ في ​سوريا​ بالزائفة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السورية "سانا" كانت قد تحدثت عن إصابة 3 جنود أميركيين و5 من مجموعات "قسد" في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى مقر القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.