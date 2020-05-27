الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها لمدينة ميلانو الإيطالية

أعلنت الخطوط الجوية ال​إيران​ية، عن أنها قررت أن تستأنف تسيير الرحلات المجدولة بين ​طهران​ ومدينة ​ميلانو​ الإيطالية التي توقفت بسبب جائحة ​فيروس كورونا​، حيث أعلن مدير مكتب مبيعات الخطوط الجوية الإيرانية في ​إيطاليا​، أن "الرحلات التي تنفذها شركة إيران إير الناقل الرسمي للبلاد، ستسير كل يوم جمعة، من طهران إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو مع مراعاة كافة الإرشادات والقواعد الصحية".

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