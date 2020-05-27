الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها لمدينة ميلانو الإيطالية

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، عن أنها قررت أن تستأنف تسيير الرحلات المجدولة بين طهران ومدينة ميلانو الإيطالية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أعلن مدير مكتب مبيعات الخطوط الجوية الإيرانية في إيطاليا، أن "الرحلات التي تنفذها شركة إيران إير الناقل الرسمي للبلاد، ستسير كل يوم جمعة، من طهران إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو مع مراعاة كافة الإرشادات والقواعد الصحية".
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