الدفاع الروسية: النصرة تقصف بلدة معرة موخص في إدلب السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ العقيد البحري أوليغ جورافليوف، عن أن مسلحي ​جبهة النصرة​، قصفوا بلدة معرة موخص في ​محافظة إدلب​ السورية، مؤكدا "عدم رصد أي عملية قصف من قبل تشكيلات مسلحة غير شرعية موالية ل​تركيا​، خلال الـ24 ساعة الماضية بينما رصد المركز عملية قصف واحدة استهدفت بلدة معرة موخص من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة ب​ريف إدلب​".

وشدد على أن "وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات بعدد من المسارات بمحافظتي حلب و​الحسكة​، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة، مشيرا إلى "استمرار قناة الاتصال الخاصة التي تم إطلاقها لضمان التواصل العملياتي الدائم بين مركز المصالحة الروسي، والعسكريين الأتراك شمال سوريا".