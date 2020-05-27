رئيس جنوب افريقيا يعلن فتح دور العبادة بدءا من حزيران

أعلن رئيس ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامابوسا اليوم أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من حزيران، ولكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا، مؤكدا أن "السلطات ستخفف المزيد من قيود العزل، فالجماعة الدينية، جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب إفريقيا، وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة ​فيروس كورونا​".

وكانت الحكومة، قد فرضت قيودا في أواخر مارس، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 23 ألفا و615 شخصا في البلاد وأودى بحياة 481، وستنتقل إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات في حزيران".