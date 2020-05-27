الصحة البريطانية: عقار ريميديسيفير أهم علاج موجود حاليا لمصابي بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن أن العقار المضاد للفيروسات "ريميديسيفير"، ربما يكون أهم تطور حتى الآن في علاج مرضى كورونا، معتبرا أنه "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج الفيروس التاجي منذ بدء الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق ذلك إعلان، أن "​بريطانيا​ ستقدم الدواء، الذي صنعته شركة جلعاد، لبعض المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، لغرض علاجهم".

وتحتل ​المملكة المتحدة​ المرتبة الثانية عالميا بعد ​الولايات المتحدة​ في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.