الصحة المصرية : تسجيل 14 وفاة جديدة و 789 إصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة و789 إصابة ب​فيروس كورونا​، حيث ارتفعت الإصابات إلى 18756، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.

وأشار إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم، موضحا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيا.