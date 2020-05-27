حصيلة وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 100 الف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف. وبلغ عد المصابين مليون و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات مئة ألف و30 حالة بعد تسجيل 225 وفاة إضافية في خلال آخر 24 ساعة.
وكانت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأميركتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية قالت اليوم في بيان صحفي إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأميركيتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.
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