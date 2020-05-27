تسجيل 397 إصابة بكورونا بإيطاليا ليرتفع العدد لـ350555 إصابة

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن تسجيل 397 حالة إصابة جديدة ب​كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350555 إصابة، وبلغ إجمالي عدد القتلى منذ ظهور المرض 32955 حالة وفاة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد ​الولايات المتحدة​ والمملكة الكتحدة.

و أكدت أن "هناك 521 شخصا في العناية المركزة يوم الثلاثاء، منخفضا عن 541 يوم الاثنين، محافظين على انخفاض طويل الأمد، و تم اختبار 2.253 مليون شخص للفيروس مقابل 2.219 مليون يوم الاثنين من بين حوالي 60 مليون نسمة".