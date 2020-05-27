تسجيل 397 إصابة بكورونا بإيطاليا ليرتفع العدد لـ350555 إصابة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 397 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350555 إصابة، وبلغ إجمالي عدد القتلى منذ ظهور المرض 32955 حالة وفاة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة الكتحدة.
و أكدت أن "هناك 521 شخصا في العناية المركزة يوم الثلاثاء، منخفضا عن 541 يوم الاثنين، محافظين على انخفاض طويل الأمد، و تم اختبار 2.253 مليون شخص للفيروس مقابل 2.219 مليون يوم الاثنين من بين حوالي 60 مليون نسمة".
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