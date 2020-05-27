ترامب: نعمل على سحب قواتنا من أفغانستان ولكن إذا اضطررنا للعودة سنفعل

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "سنسحب جميع جنودنا من ​أفغانستان​ عندما يكون ذلك معقولا ويمكن إعادتهم إذا تطلب الأمر"،

من جهة أخرى، أعلن ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات. وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونغ كونغ، قال ترامب: "نحن نقوم بشيء ما الآن. واعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم، هناك شيئا ستسمعون عنه، قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا".

يذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأميركيين.