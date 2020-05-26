معمر الارياني يدين استهداف المليشيا الحوثية للاعيان المدنية بمأرب

الثلاثاء 26 مايو 2020

دان وزير الاعلام اليمني واستنكر بشدة محاولة استهداف مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" الفاشلة للاعيان المدنية والأحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي تمكنت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية من اعتراضه وتدميره.



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‏وحمل وزير الاعلام في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،المليشيا الحوثية مسؤلية الاستهداف المتعمد للمدنيين والذي سبقه عدد من الاعتداءات التي استهدفت الاعيان المدنية في مدينة مأرب.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.