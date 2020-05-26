شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: الأمريكتان البؤرة الجديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت كاريسا إتيان المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية في لقاء عبر الفيديو: "لم يحن الوقت حتى تخفف الدول القيود".
وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت إتيان إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.
وقالت إتيان: "منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19" فيما حذر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية من أن أسابيع "قاسية للغاية" ستحل على المنطقة وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة".
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