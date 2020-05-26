شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: «أردوغان» يجند أبناء العرب لقتل العرب والان نبدء بالتفاصيل

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، إن "التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه".

وذكر المسماري أن "أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب"، مضيفا أن "بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي".

وأعرب عن استغرابه من "إشارة أمريكا لطائرات روسية ولا ذكر للتركية "، موضحا أن "الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي".

وتابع المسماري: "أنقرة أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة" وأن "قطر تقوم حاليا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا".