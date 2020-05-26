شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: «مجموعة الـ7» أفضل نموذج لاستئناف الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل
قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أنه لن يكون هناك نموذج لاستئناف الأنشطة أفضل من عقد قمة مجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية يونيو.
وأوضح المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني: "نريد أن نرى ذلك يحدث.. نعتقد أنه سيحدث والزعماء الأجانب حتى الآن موافقون بشدة على الفكرة".
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