شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش منزل حاكم ولاية برازيلية بشأن فساد يتعلق بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت الشرطة الاتحادية عبر موقع "تويتر"، أنها أطلقت "عملية بلاسيبو، التي تهدف إلى التحقيق في أدلة إساءة استغلال الموارد العامة المخصصة للصحة في ريو دي جانيرو، في المعركة ضد كوفيد- 19".
ولم تذكر الشرطة ما إذا كان ويتزيل مستهدفا شخصيا في التحقيق، الذي تضمن 12 مذكرة تفتيش في ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو.
وتم في وقت سابق اعتقال عديد من السياسيين ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات بالحاكم للاشتباه في وجود مخالفات في شراء أجهزة التنفس الاصطناعى، وغيرها من المعدات المخصصة للعيادات المؤقتة.
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